Levenslang Britse bankier voor dubbele moord

HONGKONG - Een rechtbank in Hongkong heeft een Britse bankier veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor de moord op twee Indonesische vrouwen. Dat gebeurde even nadat een jury hem dinsdag unaniem schuldig had bevonden.

De 31-jarige man doodde de vrouwen van 23 en 26 in november 2014 in zijn luxe appartement in Hongkong.

Hij had de vrouwen naar zijn huis gehaald met de belofte dat hij zou betalen voor de seks met hen. De bankier hield de vrouwen vervolgens dagenlang vast en heeft zeker een van hen gemarteld. Daarvan maakte hij een video die door de jury werd bekeken.

Het lijk van de eerste vrouw die hij vermoordde, stopte hij in een koffer die hij op het balkon zette. Na de moord op de tweede vrouw enkele dagen later belde hij zelf de politie.

De bankier Rurik Jutting toonde berouw in een verklaring die door zijn advocaat werd voorgelezen.