'Clinton heeft 90 procent kans op winst'

ANP 'Clinton heeft 90 procent kans op winst'

NEW YORK - De laatste grote peiling van het persbureau Reuters en Ipsos States of the Nation naar de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, geeft Hillary Clinton een winstkans van 90 procent. Daarmee is de kans op een overwinning van de Democratische kandidaat ongeveer even groot als een week geleden bij de vorige peiling.

Door ANP - 7-11-2016, 22:50 (Update 7-11-2016, 22:50)

De Republikein Donald Trump komt er niet aan te pas, bijzondere omstandigheden daargelaten. Dan gaat het om onwaarschijnlijke combinaties bij de opkomst van blanken, zwarten en latino's in wel zes of zeven staten.

Clinton krijgt volgens Reuters/Ipsos States of the Nation 45 procent van de stemmen, tegen Trump 42. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken staat op 303 kiesmannen en de Republikeinse zakenman op 235. Om de race naar het Witte Huis te winnen, zijn 270 kiesmannen nodig.