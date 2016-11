Onderbroek van Eva Braun brengt 3250 euro op

MALVERN - Een lila onderbroek die toebehoorde aan Eva Braun heeft tijdens een veiling in het Engelse Malvern omgerekend 3250 euro opgebracht. Veilinghuis Philip Serrell had gerekend op 400 pond, maar een anonieme particulier was bereid 2900 pond voor het kleinood neer te tellen.

Door ANP - 7-11-2016, 16:42 (Update 7-11-2016, 16:42)

Op de onderbroek waren de initialen van Hitlers latere vrouw geborduurd. De koper sloeg ook toe bij de veiling van een gouden ring en een zilveren kistje met een spiegel. In het kistje zat nog de lipstick die van Eva Braun is geweest. De ring met robijnen bracht 1400 euro op, het kistje 400 euro. In het zilveren kleinood waren de initialen EB gegraveerd.

Een verzameling met zwart-witfoto's van Eva en Adolf bracht 110 euro op.