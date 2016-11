Smog verlamt hoofdstad India

ANP Smog verlamt hoofdstad India

NEW DELHI - Het openbare leven in de Indiase hoofdstad New Delhi is maandag goeddeels stilgelegd door smog. Een miljoen schoolkinderen moesten thuis blijven, duizenden arbeiders meldden zich ziek en bij winkels die mond- en neuskapjes verkochten vormden zich lange rijen.

Door ANP - 7-11-2016, 15:47 (Update 7-11-2016, 15:47)

Metingen voor de luchtverontreiniging gaven de hoogste waarden aan sinds zeventien jaar. De Indiase artsenvereniging raaddde mensen aan thuis te blijven en indien mogelijk vanuit huis te werken. ,,Wij noemen dit nu een vervuilingsepidemie'', zei voorzitter K.K. Aggarwal.

Uitlaatgassen van voertuigen, stof van bouwwerkzaamheden, rook van de verbranding van stoppelvelden in naburige deelstaten en vuurwerk van het Diwali-feest hebben aan de luchtvervuiling in de 17 miljoen inwoners tellende stad bijgedragen. Het stadsbestuur overweegt auto's met even en oneneven kentekens om de dag een rijverbod op te leggen. Deze maatregel werd afgelopen winter ook genomen om de uitstoot omlaag te brengen.