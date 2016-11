Optimisme rond Cypriotisch vredesoverleg

MONTREUX - Gesprekken om het verdeelde eiland Cyprus te herenigen zijn maandag in de buurt van het Zwitserse Montreux van start gegaan. VN-chef Ban Ki-moon zei bij de start dat vrede binnen handbereik ligt, omdat er in de voorafgaande anderhalf jaar al veel vooruitgang is geboekt. Wel liggen er volgens Ban Ki-moon ,,nog enkele gevoelige en moeilijke vragen open''.

Door ANP - 7-11-2016, 13:07 (Update 7-11-2016, 13:07)

Politieke onrust op Cyprus en een door Athene gesteunde coup in Nicosia, leidden in 1974 tot een Turkse invasie. Turkije bezet sindsdien het noorden van het eiland. Naar schatting een vijfde deel van de in totaal ruim een miljoen inwoners is etnisch Turks en woont in het bezette noordelijke deel. Cyprus werd in 2004 lid van de Europese Unie. De Turkse bezetting van Noord-Cyprus is ook een belangrijk pijnpunt in de relaties tussen de EU en Turkije.

Een naaste medewerker van de VN-chef, de Noor Espen Barth Eide, leidt de vredesgesprekken die vijf dagen moeten duren. De president van Cyprus, Nikos Anastasiades, en de leider van Turkse Cyprioten, Mustafa Akinci, zwegen bij de start van deze gespreksronde. Beiden gelden als gematigd.