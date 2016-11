Britse premier May neemt het op voor rechters

LONDEN - De Britse premier Theresa May heeft het zondag opgenomen voor de rechters die deze week hebben geoordeeld dat het parlement zeggenschap heeft over het verlaten van de EU. De uitspraak was een klap in het gezicht van May, die vindt dat de regering het lidmaatschap van de EU kan opzeggen.

Door ANP - 6-11-2016, 19:20 (Update 6-11-2016, 19:20)

May zegt dat ze gelooft in de ,,onafhankelijkheid van onze rechterlijke macht'' en die waardeert. ,,Ik waardeer ook de vrijheid van onze pers'', liet ze volgens de BBC daarbij aantekenen.

Ze doelde daarmee op de kritiek die kranten hadden geuit op de uitspraak. Zo bestempelde The Daily Mail de rechters als ,,vijanden van de mensen''. Het huidige parlement heeft zich voor het referendum over EU-lidmaatschap in meerderheid uitgesproken tegen de brexit.

May verwacht zelf in hoger beroep alsnog haar gelijk te halen.