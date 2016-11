VN onderzoeken Amerikaanse luchtaanval Kunduz

KABUL - De Verenigde Naties starten een onderzoek naar een luchtaanval die de VS deze week in de provincie Kunduz in Afghanistan heeft uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan dertig burgers om het leven. Dat heeft de internationale organisatie zondag meegedeeld.

Volgens de VN vielen donderdag 32 burgerslachtoffers en raakten 19 mensen gewond. Het was in eerste instantie onduidelijk wie de luchtaanval had uitgevoerd, maar zaterdag erkende het Amerikaanse leger erachter te zitten.

De actie was ter ondersteuning van een Afghaanse speciale eenheid die vergezeld werd door Amerikaanse adviseurs. Zij werden onder vuur genomen door de Taliban, waarbij twee Amerikanen en drie Afghanen werden gedood. Onder de Taliban werden ,,vele'' doden gemeld maar exacte cijfers ontbraken.