ANP Gemaskerde man opgepakt bij Witte Huis

WASHINGTON - Een gemaskerde man met een vuurwapen is zaterdag (lokale tijd) opgepakt in de omgeving van het Witte Huis in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Een agent van de Secret Service kon de verdachte overmeesteren, bericht The Washington Post.

Door ANP - 6-11-2016, 2:58 (Update 6-11-2016, 2:58)

De agent confronteerde de man zaterdagmiddag omdat hij een holster met een wapen droeg. Daarop ontstond een worsteling, waarna de verdachte kon worden opgepakt. Het is nog onduidelijk waarom de man rondliep met een wapen en een masker.

De verdachte riskeert een flinke straf. Volgens de Secret Service wordt hij vervolgd voor het dragen van een wapen zonder vergunning, rondlopen met ongeregistreerde munitie, verzet tegen zijn aanhouding en het begaan van een misdrijf terwijl hij gemaskerd was.