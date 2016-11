2200 bootvluchtelingen uit zee gered

MILAAN - Reddingsdiensten hebben zaterdag meer dan 2200 bootvluchtelingen uit de Middellandse Zee geplukt. In het water werden de lichamen teruggevonden van nog eens tien migranten die het Europese vasteland probeerden te bereiken, meldt de Italiaanse kustwacht.

Door ANP - 5-11-2016, 23:17 (Update 5-11-2016, 23:17)

De vluchtelingen waagden de oversteek op dertien opblaasbare rubberboten, twee kleine boten en een groot schip.

Een dag eerder maakte de Internationale Organisatie voor Migratie bekend dat een recordaantal migranten dit jaar in de Middellandse Zee is omgekomen. Tot nu toe zijn meer dan 4220 mensen gestorven door verdrinking of uitputting. In 2015 kwam het totale dodental uit op 3770.