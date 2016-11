Iraaks leger verovert stad ten zuiden Mosul

BAGDAD - Het Iraakse leger heeft zaterdag opnieuw terreinwinst geboekt ten koste van Islamitische Staat. Op zo'n 15 kilometer ten zuiden van Mosul werd het stadje Hammam al-Alil heroverd. Dat maakte het hoofd van de Iraakse politie bekend.

Door ANP - 5-11-2016, 19:46 (Update 5-11-2016, 19:46)

Na eerdere successen in het oosten van Mosul is dit een nieuwe opsteker voor het Iraakse leger. De stad die evenals Mosul aan de Tigris ligt, is volgens de politiechef volledig onder controle en wapperen de Iraakse vlaggen inmiddels weer op de overheidsgebouwen. Voordat IS het stadje in handen kreeg, telde Hammam al-Alil naar schatting 65.000 inwoners.