Monument in Brussel voor terreurslachtoffers

ANP Monument in Brussel voor terreurslachtoffers

BRUSSEL ( - Belga) - Exact een jaar na de aanslagen in Brussel, wil de de Belgische regering een monument oprichten ter nagedachtenis van slachtoffers van terroristische aanslagen. Dat maakte de Belgische federale regering zaterdag bekend. Voor het monument is 100.000 euro uitgetrokken.

Door ANP - 5-11-2016, 16:23 (Update 5-11-2016, 16:23)

Via een openbare aanbesteding wordt bepaald wie het monument mag ontwerpen. De locatie waar het monument op 22 maart 2017 onthuld gaat worden is nog niet bekend. Op die dag is het precies een jaar geleden dat 32 mensen om het leven kwamen bij bomaanslagen op het Brusselse vliegveld Zaventem en in metrostation Maalbeek.