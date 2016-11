'PKK achter bomaanslag Diyarbakir'

ANKARA - De bomaanslag in de Oost-Turkse stad Diyarbakir, waarbij elf mensen om het leven kwamen en ruim honderd personen gewond raakten, was het werk van Koerdische strijders en niet van IS. Dat zegt de lokale gouverneur.

Door ANP - 5-11-2016, 15:10 (Update 5-11-2016, 15:10)

Volgens het IS-persbureau Amaq eiste IS de bomaanslag vrijdag wel op. Maar volgens de gouverneur van Diyarbakir, die afgeluisterde gesprekken tussen PKK-militanten citeerde, is het ,,overduidelijk'' dat de autobom het werk was van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK.

Dat zei de Turkse premier Binali Yildirim meteen na de aanslag, vrijdag. Een van de daders werd bij de aanslag gedood en was vermoedelijk lid van de Koerdische arbeiderspartij (PKK), aldus Yildirim.

De aanslag volgde op de aanhouding van elf Koerdische parlementsleden, onder wie de twee voorzitters van hun Democratische Volkspartij (HDP).