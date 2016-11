President Indonesië stelt bezoek Australië uit

ANP President Indonesië stelt bezoek Australië uit

JAKARTA ( - Reuters) - De Indonesische president Joko Widodo stelt zijn staatsbezoek aan Australië uit, na de gewelddadige protesten in Jakarta van vrijdag. In een verklaring laat hij weten dat, gezien de recente situatie, zijn aanwezigheid in het land gewenst is. De president zou zondag voor een driedaags bezoek naar Australië gaan, waar hij op maandag het parlement zou toespreken.

Door ANP - 5-11-2016, 7:52 (Update 5-11-2016, 7:52)

De politie liet zaterdag weten dat bij de demonstratie van radicale moslims, die het aftreden van de gouverneur van de hoofdstad eisten, meer dan honderd mensen gewond raakten. Een persoon kwam bij de rellen om het leven.

De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar bij het presidentieel paleis liep de situatie uit de hand. Daar bestookte de politie de betogers met traangas en een waterkanon.