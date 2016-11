IS claimt aanslag in Turkije

CAÏRO - De soennitische extremisten van Islamitische Staat (IS) hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor een bomaanslag in de Oost-Turkse stad Diyarbakir. Ze stellen dat via hun nieuwsmedium Amaq. Bij de aanslag met een autobom vielen vrijdag acht doden en vielen meer dan honderd gewonden.

De Turkse premier Binali Yildirim heeft gezegd dat Koerdische extremisten van de PKK achter de aanslag zitten. Een van de daders is gedood en was vermoedelijk lid van de Koerdische arbeiderspartij (PKK), aldus Yildirim.