ANP Bondgenoot Trump zwaar beschadigd in proces

NEWARK - De gouverneur van de Amerikaanse staat New Jersey, Trump-adviseur Chris Christie, heeft volgens Amerikaanse media als toppoliticus fatale schade opgelopen door de veroordeling vrijdag van twee ex-medewerkers. De jury van een rechtbank in Newark verklaarde Christie's voormalige naaste medewerker Bridget Kelly en een havenautoriteit uit New Jersey, Bill Baroni, schuldig aan onder meer fraude en samenzwering.

Door ANP - 4-11-2016, 23:09 (Update 4-11-2016, 23:09)

De rechtszaak draaide om een met opzet veroorzaakte verkeerschaos bij een brug naar Manhattan. Ze wordt ook het Bridgegate-schandaal genoemd. Het schandaal torpedeerde eerder al de plannen van Christie om zelf president te worden.

De twee beklaagden hebben volgens de jury hun positie misbruikt om Christies campagne voor het gouverneurschap in 2013 met illegale middelen te bevorderen. Zo hebben ze in de gemeente Fort Lee de gigantische dagenlange verkeerschaos gecreëerd. Dat was om de burgemeester daar te straffen omdat die Christie niet als gouverneur steunde.

Christie houdt vol dat hij niets wist van de snode plannen van onder anderen Kelly en Baroni. Christie moet dit weekeinde op campagne voor presidentskandidaat Donald Trump.