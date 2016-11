'IS vermoordde honderden mensen rond Mosul'

ANP 'IS vermoordde honderden mensen rond Mosul'

MOSUL - Terreurbeweging IS heeft in en rond de belegerde Iraakse stad Mosul mogelijk al honderden mensen vermoord. De VN maakten vrijdag bekend dat de militanten volgens ,,betrouwbare meldingen'' 180 voormalige overheidsfunctionarissen hebben omgebracht, voordat ze zich terugtrokken uit de plaats Kokjali, ten oosten van Mosul. Volgens dezelfde informatie vermoordde de groepering daar ook vijftig eigen leden die wilden deserteren.

Door ANP - 4-11-2016, 12:52 (Update 4-11-2016, 12:52)

Daarnaast hebben de VN informatie binnengekregen over de mogelijke moord op zo'n tweehonderd mensen in de belegerde stad zelf. Er zijn meer verontrustende berichten uit IS-gebied. Zo heeft de terreurbeweging volgens de VN inwoners van de plaats Hammam al-Alil, 30 kilometer ten zuiden van Mosul, verplicht hun zoons van negen jaar en ouder af te staan, mogelijk om ze te laten vechten. In Tal Afar zou de groepering onder meer vierhonderd Koerdische, sjiitische en Yezidische vrouwen gevangen houden.

Ook luchtaanvallen van de internationale coalitie eisen levens van burgers. De VN meldden dat woensdagavond door een bombardement aan de oostkant van Mosul vier vrouwen om het leven zijn gekomen. Ook raakten zeventien burgers gewond.

Volgens de woordvoerster zijn er nieuwe aanwijzingen dat IS burgers als menselijk schild inzet. Een groep van ongeveer 1600 mensen is naar Tal Afar gebracht, wellicht om bombardementen te ontmoedigen. De plaats ligt ten westen van Mosul. Sommige meegevoerde burgers kregen te horen dat ze wellicht naar Syrië gebracht zullen worden.

Het Iraakse leger is met hulp van zijn bondgenoten aan een grootscheeps offensief bezig om Mosul te heroveren op IS. De extremistische beweging wist twee jaar geleden de macht te krijgen in de derde stad van het land, waar desondanks naar schatting nog 1,5 miljoen mensen wonen.