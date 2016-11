België verdedigt antiterrorismebeleid

BRUSSEL - Het antiterrorismebeleid van de Belgische regering is een ,,goede middenoplossing’’ tussen zware ingrepen en respect voor mensenrechten. Dat stelt minister Koen Geens (Justitie) vrijdag in een reactie op een kritisch rapport van Human Rights Watch (HRW). Hij zegt wel open te staan voor verbetering.

Door ANP - 4-11-2016, 11:24 (Update 4-11-2016, 11:24)

HRW documenteerde 26 gevallen van gewelddadig of discriminerend gedrag van de politie sinds de aanslagen in Parijs en Brussel. Ook de langdurige inzet van militairen op straat krijgt kan op kritiek rekenen, evenals het geïsoleerd opsluiten van terreurverdachten.

Opsluiting in afzondering gebeurt alleen bij gedetineerden die een veiligheidsrisico vormen, pareert Geens. Volgens hem behouden ze hun rechten en zijn de maatregelen niet in strijd zijn met de mensenrechten. De bewindsman wijst erop dat er een nationaal mensenrechteninstituut komt. Minister Jan Jambon (Binnenlandse Zaken) erkende in een reactie dat agenten fouten kunnen maken, mede omdat ze onder grote druk staan.