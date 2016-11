Sting heropent Bataclan jaar na bloedbad

PARIJS - Met een optreden van Sting opent de Parijse concertzaal Bataclan volgende week zaterdag weer de deuren, bijna een jaar nadat terroristen er uit naam van hun islamitische geloof 89 mensen vermoordden. De Britse zanger kondigde vrijdag zelf aan dat hij de heropening voor zijn rekening neemt.

Door ANP - 4-11-2016, 10:08 (Update 4-11-2016, 10:08)

Eerder was bekendgemaakt dat het optreden van Pete Doherty op 16 november het eerste sinds de aanslagen zou worden. Kaarten voor die show waren snel uitverkocht.

Een dag na het optreden van Sting worden de slachtoffers van de aanslagen die op 13 november 2015 in de Bataclan en elders in Parijs werden gepleegd op sobere wijze herdacht. In totaal vielen 130 doden door het geweld.

Bij de Bataclan wordt een plaquette geplaatst. Dat gebeurt in aanwezigheid van de leden van Eagles of Death Metal, de band die op het podium stond toen de terroristen de zaal binnenvielen en om zich heen begonnen te schieten.