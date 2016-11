Tolheffing in Duitsland nabij

BRUSSEL/BERLIJN - Na maandenlang bekvechten over tolheffing op de Duitse snelwegen, is nu verrassend een doorbraak nabij. Minister van Verkeer Alexander Dobrindt zei donderdagavond dat hij ervan uitgaat dat Duitsland en de Europese Unie nog deze maand tot overeenstemming komen in deze kwestie. Het oorspronkelijke plan van de Duitsers wordt wel op onderdelen aangepast. De betreffende EU-commissie liet in Brussel weten dat er ,,verstrekkende vooruitgang'' is geboekt.

Door ANP - 3-11-2016, 23:16 (Update 3-11-2016, 23:17)

Een van de veranderingen in de 'tolwet' is een voordeliger tarief voor buitenlandse pendelaars en toeristen die kortstondig gebruik maken van het Duitse wegennet. Bovendien wordt de automatische compensatie van Duitse automobilisten via de wegenbelasting herzien. De EU had daar grote moeite mee.

In het nieuwe voorstel is ook opgenomen belastingvoordeel te koppelen aan de uitstoot van schadelijke stoffen. De bezitters van milieuvriendelijke auto's betalen minder. Door deze concessies kan de EU-commissie afzien van de voorgenomen gang naar het Europees Hof van Justitie.

,,We naderen elkaar'', zei Dobrindt tevreden. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat het akkoord met de EU er in november ligt.'' Een woordvoerster van de EU-commissie was eveneens hoopvol gestemd dat de laatste plooien binnen een aantal weken met wederzijdse instemming zijn gladgestreken. Wanneer dan precies tol gaat worden geheven is nog niet bekend. Duitsland denkt ermee jaarlijks netto 500 miljoen euro binnen te halen.