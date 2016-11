Russen en VS bespreken luchtveiligheid Syrië

MOSKOU/WASHINGTON - Defensiespecialisten uit Rusland en de Verenigde Staten hebben donderdag in een videoconferentie opnieuw overleg gevoerd over maatregelen die de veiligheid in het Syrische luchtruim kunnen verbeteren. Ze waren tevreden over de resultaten. De bedoeling was onderling begrip te kweken en gevaarlijke situaties door misverstanden tijdens vluchten boven Syrië en het grensgebied met Turkije voortaan te voorkomen.

Zowel Amerikaanse als Russische straaljagers zijn in deze conflictregio actief, maar dienen verschillende doelen. Moskou wil de omstreden Syrische president Bashar al-Assad in het zadel houden, Washington heeft met zijn geallieerde bondgenoten Islamitische Staat de oorlog verklaard. Bij gelegenheid zaten gevechtsvliegtuigen uit beide kampen elkaar zo dwars dat het bijna tot een ongeluk leidde.