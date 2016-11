CSU wijst visumvrij reizen Turken af

MÜNCHEN - De Duitse regeringspartij CSU wijst het visumvrij reizen voor Turkse burgers door Europa op dit moment categorisch af. ,,Toetreding tot de EU en visumvrijheid voor Turkije is volstrekt uitgesloten'', zei partijsecretaris Andreas Scheuer donderdag over de eis van Ankara. Volgens hem raakt Turkije door toedoen van president Recep Tayyip Erdogan steeds verder verwijderd van de fundamentele waarden die in de EU gelden.

Door ANP - 3-11-2016, 18:21 (Update 3-11-2016, 18:21)

,,Met de criteria die zijn gesteld voor visumvrijheid kan niet worden omgegaan alsof het een gokspelletje is. We laten ons echt niet beetnemen door de balletje-balletjespelers van de Turkse Erdogan-bazaar'', beklemtoonde Scheuer. Wie de doodstraf wil herinvoeren, journalisten opsluit en grondrechten met voeten treedt, kan echt niet rekenen op een beloning in de vorm van vrij reizen. ,,Europa kan zich niet laten chanteren.''

Turkije heeft gedreigd de overeenkomst met de EU over de opvang van vluchtelingen nog dit jaar op te zeggen, als de Turkse wensen niet worden ingewilligd. ,,Ons geduld begint op te raken'', zei de minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu nog maar eens.