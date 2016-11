Amerikaanse militairen gedood in Afghanistan

KABUL - Twee Amerikaanse militairen zijn donderdag om het leven gekomen in Afghanistan. Twee andere soldaten raakten gewond. Dat hebben de Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan donderdag bekendgemaakt.

Door ANP - 3-11-2016, 10:13 (Update 3-11-2016, 10:13)

De Amerikanen maakten deel uit van een NAVO-trainingsmissie die de Afghanen bijstaat in hun strijd tegen de Taliban. Zelf zouden ze officieel niet mee hebben gevochten. De twee kwamen om het leven toen ze onder vuur werden genomen in de provincie Kunduz, in het noorden van het land.

De commandant van de Amerikaanse en NAVO-troepen in Afghanistan, generaal John W. Nicholson, zei in een verklaring ,,ondanks deze tragische gebeurtenis verder te gaan met onze belofte ​​om onze Afghaanse partners te helpen bij de verdediging van hun land."