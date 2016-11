Verdachte Joods Museum verbreekt stilzwijgen

BRUSSEL - De hoofdverdachte van de aanslag op het Joods Museum in Brussel ruim twee jaar geleden, Mehdi Nemmouche, heeft voor het eerst iets over de zaak gezegd en bekend dat hij er ,,in zekere mate'' bij betrokken was. Dat meldden Belgische media. De 31-jarige verdachte blijft wel ontkennen dat hij de schutter was bij de aanslag waardoor vier doden vielen.

Door ANP - 3-11-2016, 8:00 (Update 3-11-2016, 8:00)

Nemmouche werd een week na de aanslag op 24 mei 2014 in Marseille opgepakt. Hij was in bezit van wapens, munitie en een vlag van terreurgroep IS. Hij zei toen dat hij die wapens en munitie had gevonden in een auto in Brussel die niet op slot was maar hield daarna verder zijn mond.

De terreurverdachte heeft nu toegegeven dat hij de wapens niet zo maar heeft gevonden en het is voor het eerst sinds zijn arrestatie dat hij iets over de zaak zegt. ,,Hij beseft nu dat die uitleg geen steek hield'', zegt zijn advocaat Sébastien Courtoy donderdag in Het Nieuwsblad.