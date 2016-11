Doden bij treinbotsing in Pakistan

ANP Doden bij treinbotsing in Pakistan

ISLAMABAD - Bij een botsing tussen twee treinen in de Pakistaanse havenstad Karachi zijn donderdag minstens zestien doden gevallen. Zeker veertig mensen raakten gewond, meldde de politie.

Door ANP - 3-11-2016, 7:29 (Update 3-11-2016, 7:29)

Bij de botsing, dichtbij een station, waren twee intercitytreinen betrokken. Het treinverkeer tussen Karachi en de rest van het land is stilgelegd.

In september was er ook al een zwaar treinongeluk toen twee treinen op elkaar botsten in de provincie Punjab. Toen vielen er vier doden en raakten 93 mensen gewond.