ANP Kenia uit vredesmissie voor Zuid-Soedan

NAIROBI - Kenia trekt zijn militairen terug uit de VN-vredesmissie in Zuid-Soedan (UNMISS). De regering in Nairobi heeft dat woensdag laten weten. Kenia is woedend over het besluit van de Verenigde Naties om de Keniaanse commandant van de vredesmacht te ontslaan.

Door ANP - 2-11-2016, 19:28 (Update 2-11-2016, 19:28)

De Keniaanse commandant is vervangen, omdat VN-militairen die in Zuid-Soedan burgers moesten beschermen niet op de juiste wijze handelden bij een geweldsuitbarsting in de hoofdstad Juba in juli dit jaar. De Nederlandse generaal-majoor buiten dienst Patrick Cammaert, die in opdracht van de VN het geweld in Juba heeft onderzocht, oordeelde dinsdag dat de VN-militairen zich 'risicomijdend' hadden opgesteld. Er was een compleet gebrek aan leiderschap, de blauwhelmen waren slecht voorbereid en de samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de missie was gebrekkig.

In drie dagen kwamen volgens voorzichtige schattingen 73 mensen om het leven door de geweldsuitbarsting in Juba.