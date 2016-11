Opmars Iraakse troepen ten zuiden van Mosul

ANP Opmars Iraakse troepen ten zuiden van Mosul

BAGDAD - Iraakse troepen zijn woensdag opgerukt tot aan de rand van het stadje Hammam al-Alil ten zuidwesten van Mosul. Hulporganisaties en Iraakse regionale bestuurders zeggen dat Islamitische Staat (IS) in Hammam al-Alil tientallen gevangenen heeft geëxecuteerd.

Door ANP - 2-11-2016, 14:09 (Update 2-11-2016, 14:09)

Volgens medewerkers van de Verenigde Naties wil IS de ongeveer 25.000 overgebleven burgers uit het stadje weghalen om ze als menselijk schild te gebruiken bij de verdediging van Mosul. Voordat IS het stadje in handen kreeg, telde Hammam al-Alil naar schatting 65.000 inwoners.

Maandag trokken Iraakse militairen al-Karama binnen. Dit stadsdeel ligt in het nieuwere deel van Mosul, op de oostelijke oever van de rivier Tigris. Iraakse troepen die op de westelijke oever van de Tigris oprukken naar het noorden, hebben woensdag vijf dorpen veroverd op IS, aldus een verklaring van het leger. Het centrum van Mosul ligt op de westelijke oever van de Tigris.

Ruim twee weken geleden is het Iraakse leger samen met milities van Koerden en sjiieten een offensief begonnen om de extremisten van IS uit Mosul te verdrijven