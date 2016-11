Brits hof doet uitpraak over begin 'brexit'

LONDEN - Een Brits gerechtshof, de High Court, doet donderdag uitspraak in een zaak over de vraag wie in Londen formeel begint met het vertrek van het land uit de Europese Unie (brexit). Betwist wordt of de regering zelf de stap kan zetten, of dat het parlement het moet doen. Volgens betrokken partijen is de uitspraak om 11.00 uur (Nederlandse tijd).

Door ANP - 2-11-2016, 13:44 (Update 2-11-2016, 14:32)

De Conservatieve regering van premier Theresa May gaat ervan uit dat het de taak van de regering is. Tegenstanders van de brexit proberen met juridische procedures het vertrek uit de EU te dwarsbomen. In het parlement is er namelijk geen meerderheid voor de brexit, waartoe de Britten per referendum besloten.

Om de EU daadwerkelijk te verlaten moet een lidstaat de Europese Raad, dus de top van de EU en de leiders van de overige lidstaten, formeel op de hoogte stellen van het voornemen uit de unie te stappen. Het Verdrag van Lissabon (2007) bepaalt in artikel 50 dat de partijen dan in twee jaar moeten regelen hoe ze verder gaan.

Afschaffen

May heeft eerder aangegeven dat ze in het voorjaar het parlement wil voorstellen de wet op de Europese Gemeenschappen uit 1972 af te schaffen. Met die wet werd het Verenigd Koninkrijk lid van de toenmalige EEG. In de wet staan teksten die aangeven dat Europese wetgeving boven de Britse wetten staat. Zo lang de wet geldt, is het land gewoon EU-lid en gelden EU-regels.

Volgens waarnemers wordt de brexit een juridisch erg moeilijke klus. In het referendum in juni over lidmaatschap van de EU bleek een kleine meerderheid voornamelijk Engelse kiezers voor de brexit. Noord-Ierland, Schotland en Wales zijn tegen. Formeel is het referendum niet eens bindend.