ANP Meer doden door explosie tanker Pakistan

GADDANI - Het aantal doden door een enorme explosie tijdens sloopwerkzaamheden op een olietanker in Pakistan is opgelopen naar achttien en gevreesd wordt dat er nog veel meer slachtoffers zijn. De explosie was dinsdag maar woensdag was het vuur dat daarna ontstond nog steeds niet onder controle, aldus lokale autoriteiten.

Door ANP - 2-11-2016, 7:41 (Update 2-11-2016, 7:41)

Ook zijn er nieuwe explosies geweest. Op tv-beelden waren grote rookwolken te zien boven Gaddani, een plaats bij Karachi met een van de grootste scheepskerkhoven ter wereld. In het wrak van het sloopschip kunnen nog tientallen mensen vastzitten.

Zeker vijftig mensen raakten gewond. Brandweerlieden waren uit de verre omtrek zijn opgetrommeld maar konden het vuur nog niet doven. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.

Gaddani is berucht om de slechte werkomstandigheden in de scheepsindustrie. Slopers moeten het vaak stellen zonder beschermende uitrusting. Enkele dagen voor de explosie werd op de werf nog gedemonstreerd voor betere arbeidsomstandigheden.