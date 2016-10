Paus prijst Zweeds asielbeleid

MALMÖ - Paus Franciscus heeft op de slotdag van zijn bezoek aan Zweden het asielbeleid van het Scandinavische land geprezen. De kerkelijk leider droeg dinsdag in het voetbalstadion van Malmö een mis op voor de kleine katholieke gemeente, vooral bestaand uit vluchtelingen en migranten. Hij noemde hen ,,gezegend'' zo gastvrij te zijn opgenomen in een allesbehalve religieuze natie. Zweden liet vorig jaar tienduizenden asielzoekers toe, in tegenstelling tot veel andere Europese landen.

Door ANP - 1-11-2016, 11:48 (Update 1-11-2016, 11:48)

Franciscus was een paar dagen in het seculiere Zweden voor een bijeenkomst met Lutherse geestverwanten ter gelegenheid van de 500e verjaardag van de Reformatie. Deze katholiek-protestantse toenadering werd als historisch omschreven, al bleef onduidelijk hoever een eventuele samenwerking zal gaan. De vertegenwoordigers van beide geloofsgemeenschappen spraken af de oecumenische inspanningen te intensiveren.