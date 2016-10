FBI-baas mogelijk doelwit van onderzoek

WASHINGTON - FBI-baas James Comey is mogelijk onderwerp van een onderzoek na zijn onthulling vorige week dat de FBI e-mails heeft gevonden die mogelijk verband houden met het schandaal rondom Hillary Clinton. Dat meldt The Guardian.

Door ANP - 1-11-2016, 8:56 (Update 1-11-2016, 8:56)

De Verenigde Staten hebben een wet die werknemers van de federale overheid verbiedt het politieke proces te beïnvloeden: de Hatch Act. Die heeft Comey mogelijk geschonden door vlak voor de verkiezingen naar buiten te treden over de e-mails, die gevonden werden in een onderzoek dat losstaat van Clinton.

Een advocaat die in de regering van George W. Bush diende schreef dit weekeinde in een opiniestuk dat hij een klacht tegen Comey had ingediend bij de Office of Special Counsel, een onafhankelijk agentschap binnen de federale overheid dat onder meer schendingen van de Hatch Act onderzoekt. ,,Over het algemeen begint de OSC een onderzoek als er een klacht is binnengekomen'', zei een woordvoerder, die niet specifiek wilde ingaan op vragen van The Guardian over Comey.