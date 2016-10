Obama neemt het op voor geplaagde FBI-baas

ANP Obama neemt het op voor geplaagde FBI-baas

WASHINGTON - De fel bekritiseerde FBI-directeur James Comey krijgt steun van de Amerikaanse president Barack Obama. Hij noemde Comey volgens het Witte Huis een integere man die niet van plan was de verkiezingen te beïnvloeden.

Door ANP - 31-10-2016, 19:37 (Update 31-10-2016, 19:37)

Comey kreeg deze week kritiek van vriend en vijand nadat hij het Congres had laten weten dat de FBI e-mails heeft gevonden die mogelijk betrekking hebben op het e-mailschandaal rondom Hillary Clinton. Zowel Democraten als Republikeinen reageerden woest op de onthulling.

Critici vinden dat Comey de verkiezingen heeft beïnvloed. Het e-mailschandaal ligt in de VS erg gevoelig. De leider van de Democraten in de Senaat, Harry Reid, beschuldigde hem zelfs van het breken van de wet.