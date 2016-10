'Britten verijdelden 12 aanslagen sinds 2013'

LONDEN - De Britse inlichtingen- en politiediensten hebben sinds juni 2013 zeker twaalf aanslagen verijdeld. Dat maakte directeur-generaal Andrew Parker van veiligheidsdienst MI5 maandag bekend.

Door ANP - 31-10-2016, 18:14 (Update 31-10-2016, 18:14)

,,De meest zichtbare bedreiging komt tegenwoordig van terrorisme'', zei Parker, die specifiek naar terreurgroep Islamitische Staat verwees. Volgens de MI5-baas kunnen de meeste aanslagen worden voorkomen. ,,Maar niet allemaal'', waarschuwde hij.

Ook andere veiligheidsdiensten kwamen maandag met een waarschuwing. Politiedienst NCA en de antiterreurtak van de Londense politie lieten volgens The Guardian weten dat extremisten de afgelopen jaren herhaaldelijk hebben geprobeerd een wapenarsenaal te vergaren.

Volgens de diensten waren jihadisten bij zeker vijf verijdelde aanslagen in de afgelopen twee jaar van plan de vuurwapens te gebruiken. Door de strenge wapenwetten in het land is het lastig om er dergelijke wapens te bemachtigen.