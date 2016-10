Turkije: pas na val Mosul oprukken naar Raqqa

ANKARA - Turkije wil pas na de val van het Iraakse IS-bolwerk Mosul en de afronding van de eigen operatie in Syrië oprukken naar Raqqa, de officieuze hoofdstad van het zelfbenoemde kalifaat. Dat zei de Turkse vicepremier Numan Kurtulmus maandag.

Door ANP - 31-10-2016, 16:36 (Update 31-10-2016, 16:36)

Volgens Kurtulmus is het ,,zowel militair als strategisch'' verstandiger om pas een offensief tegen Raqqa te beginnen als Islamitische Staat is verslagen in Mosul. Ook wil de vicepremier wachten tot de Turkse militaire operatie in Syrië is afgerond.

De Amerikaanse minister Ash Carter (Defensie) nam eerder deze maand nog een ander standpunt in. Hij gaf aan dat Washington verwacht dat de strijd om Raqqa samenvalt met het offensief bij Mosul.

De Turkse regering maakte eerder al bekend bereid te zijn om deel te nemen aan een aanval op Raqqa, mits Koerdische strijders worden uitgesloten van deelname aan de strijd.