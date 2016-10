Meer kritiek op FBI-baas na brief over Clinton

WASHINGTON - De kritiek in de Verenigde Staten op FBI-directeur James Comey zwelt verder aan. Onder anderen voormalig minister van Justitie Eric Holder en ook enkele Republikeinen vinden dat Comey met zijn brief over Hillary Clintons e-mailschandaal vorige week de verkiezingen heeft beïnvloed.

Door ANP - 31-10-2016, 9:32 (Update 31-10-2016, 9:32)

Holder benadrukt maandag in een opiniestuk dat het ministerie van Justitie richtlijnen heeft over hoe en wanneer te berichten over lopende onderzoeken. ,,Het ministerie praat normaal niet over lopende onderzoeken. Sterker nog, alleen in uitzonderlijke gevallen wordt überhaupt erkend of een onderzoek bestaat'', schrijft Holder.

,,Het is voor het ministerie ook beleid om geen stappen te nemen vlak voor verkiezingsdag die de uitslag kunnen beïnvloeden'', vervolgt Holder. ,,Directeur Comey heeft deze fundamentele principes geschonden.'' Holder roept Comey op de verwarring die hij heeft veroorzaakt op te helderen.