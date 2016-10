Dikke smog in New Delhi na Diwali

ANP Dikke smog in New Delhi na Diwali

NEW DELHI - De Indiase hoofdstad New Delhi is maandag in een dikke laag smog gehuld, een dag na de viering van het hindoeïstische feest van licht, Diwali. Door de enorme hoeveelheid vuurwerk die werd afgestoken zit er dertig keer meer fijnstof in de lucht dan veilig wordt geacht.

Door ANP - 31-10-2016, 8:00 (Update 31-10-2016, 8:55)

Op Twitter worden veel foto's gedeeld van de luchtvervuiling. De concentratie PM2,5 - fijnstofdeeltjes kleiner dan 2,5 micrometer in doorsnee die zich diep in de longen nestelen - steeg tot 750 microgram per kubieke meter. Alles boven de 25 microgram per kubieke meter wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie als schadelijke voor de gezondheid beschouwd.

De Indiase autoriteiten waarschuwden voor zondag al dat de viering van Diwali problemen kon veroorzaken, onder meer vanwege de luchtvochtigheid. In de aanloop naar de feestdag werden mensen opgeroepen terughoudend te zijn met vuurwerk, maar daarvan lijken weinig mensen zich iets te hebben aangetrokken.

Vier van de tien steden met de ergste luchtvervuiling ter wereld liggen in India. New Delhi staat op de elfde plaats.