300 miljoen kinderen ademen giftige lucht in

NEW YORK - Kinderen hebben veel meer last van giftige stoffen in de lucht als volwassenen. Het kan hun longen en ook hersenen beschadigen. De kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, Unicef, slaat daarom alarm, omdat 300 miljoen kinderen in een omgeving zouden leven waar die giftige stoffen om hen heen hangen.

Door ANP - 31-10-2016, 2:20 (Update 31-10-2016, 2:20)

Daarmee leeft een op de zeven kinderen in een gevaarlijke omgeving, zes keer zoveel dan waar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar streeft. Unicef publiceerde deze cijfers maandag in New York. De cijfers kwamen tot stand na onderzoek en berekeningen van satellietbeelden.

Vooral kinderen in Zuid- en Oost-Azië, het Midden-Oosten, Afrika en in de regio rond de Pacifische Oceaan. Steden met de meest vervuilde lucht in de wereld zijn Onitsha (Nigeria), Zabol (Iran), Gwallor (India), Riyad (Saoedi-Arabië) en Peshawar (Pakistan). Kinderen in Europa en Noord-Amerika hebben geluk.

Het rapport komt een week voor de klimaatconferentie COP 22 in het Marokkaanse Marrakesh, waar extra aandacht is voor luchtvervuiling.