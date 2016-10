FBI mag e-mail van Clinton onderzoeken

ANP FBI mag e-mail van Clinton onderzoeken

NEW YORK - De FBI heeft toestemming gekregen om de nieuw ontdekte e-mails van de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton te onderzoeken. De ontdekking van deze e-mails werd onlangs door FBI-directeur James Comey op een voor Clinton zeer onhandig tijdstip bekendgemaakt.

Door ANP - 31-10-2016, 2:18 (Update 31-10-2016, 2:18)

De FBI heeft toestemming gekregen om te kijken of de e-mails verzonden zijn vanaf haar privé mailadres of vanaf de officiële overheidsserver die ze had moeten gebruiken. En ook mag de FBI uitzoeken of de e-mails verzonden waren toen Clinton minister van Buitenlandse Zaken was van 2009 tot 2013.

In juli werd Clinton nog vrijgesproken van het gebruiken van haar privé mailadres voor mail over staatszaken. Haar rivaal Trump spreekt daar sindsdien schande van.

Zondag beschuldigde de zeer boze Democratische senaatsleider Harry Reid de FBI-directeur Comey nog van het overtreden van de wet. Hij doelde daarmee op de wet met de naam Hatch Act, waarin staat dat leden van de federale overheid een presidentskandidaat niet in diskrediet mogen brengen in verkiezingstijd. Ook andere prominente Democraten hebben hun ongenoegen geuit over de beschuldigingen die elf dagen voor de verkiezingen werden gedaan door Comey.

Zondag werd ook bekend dat Hillary Clinton in de peilingen iets is teruggevallen als gevolg van de e-mailcrisis. Een onderzoek van ABC/Washington Post wees uit dat ongeveer een derde van de kiezers die ertoe neigden op Clinton te stemmen door dit nieuws weer aan het twijfelen zijn gebracht.