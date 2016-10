Presidentsverkiezing Moldavië rustig verlopen

ANP Presidentsverkiezing Moldavië rustig verlopen

CHISINAU - De bevolking van Moldavië is zondag naar de stembus gegaan om voor het eerst in twintig jaar direct een nieuwe president te kiezen. De autoriteiten in hoofdstad Chisinau hebben na de sluiting van de stemlokalen om 20.00 uur plaatselijke tijd bekendgemaakt dat de verkiezing rustig is verlopen. Ze schatten de opkomst op ongeveer 50 procent. Het land heeft 3,5 miljoen inwoners.

Door ANP - 30-10-2016, 21:57 (Update 30-10-2016, 22:28)

De eerste relevante resultaten worden maandag bekend. Als geen van de negen kandidaten de meerderheid heeft gekregen, volgt er vermoedelijk over veertien dagen een beslissende stemronde met alleen de beste twee. Hoewel de president van Moldavië vooral een representatieve taak heeft, kan hij wel degelijk invloed uitoefenen op met name de koers van de buitenlandpolitiek. De verarmde agrarische staat ligt ingeklemd tussen Roemenië en Oekraïne, met de afvallige regio Transnistrië als complicerende factor.

Premier Pavel Filip verwacht het meest van de EU en vindt dat de opvolger van Nicolae Timofti als president hem moet helpen de hervormingen voort te zetten. De socialist Igor Dodon, volgens de peilingen de favoriet in de verkiezing, is echter voorstander van nauwere betrekkingen met Moskou. Zijn belangrijkste concurrent, de liberale politica Maia Sandu, kijkt daarentegen verwachtingsvol naar het westen.

De voormalige regeringsleider Vlad Filat bracht zijn stem uit in de gevangenis. Hij werd in juni wegens grootschalige zwendel veroordeeld tot negen jaar cel maar is daartegen in beroep gegaan. In wat de 'diefstal van de eeuw' is gaan heten, zouden overheidsfunctionarissen drie banken ongeveer een miljard dollar hebben afgetroggeld.