Seismoloog vreest voor domino-effect

ROME - De aardbevingen die het midden van Italië de afgelopen tijd hebben getroffen, kunnen een desastreus domino-effect hebben met zware trillingen die elkaar uitlokken. Dat vreest de Italiaanse seismoloog Gianluca Valensise.

Door ANP - 30-10-2016, 15:40 (Update 30-10-2016, 15:40)

Hij ziet een duidelijk verband tussen de aardbeving in augustus, waardoor bijna 300 mensen omkwamen, en de bevingen die daarna kwamen zoals afgelopen week en dit weekeinde. Hij wijst op de oneffenheden in de aardkorst langs de Apennijnen, de bergrug waarlangs de bevingen voorkomen.

,,Een aardbeving met een kracht van zes of hoger, veroorzaakt spanningen in de aardkorst die langs die oneffenheden gaan en veroorzaken dat die barsten. Dit is waarschijnlijk wat wij hebben gezien sinds augustus.''