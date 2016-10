Islamitische Staat claimt steekpartij Hamburg

ANP Islamitische Staat claimt steekpartij Hamburg

HAMBURG - De terreurorganisatie Islamitische Staat zegt verantwoordelijk te zijn voor een steekpartij op 16 oktober in Hamburg. Op die bewuste dag werd inderdaad een 16-jarige jongen in Hamburg door een nog onbekende dader met meerdere messteken om het leven gebracht. Een 15-jarige kennis werd door de dader in het water geduwd, maar raakte niet gewond.

Door ANP - 30-10-2016, 3:18 (Update 30-10-2016, 3:18)

Persdienst Amak, de spreekbuis van IS, eiste zondagochtend vroeg de verantwoordelijkheid op. De dader zou ,,een IS-soldaat'' geweest zijn.

Het bericht van Amak, dat in het Arabisch en Engels werd verspreid, was overigens niet geheel duidelijk. Er wordt wel gesproken over een steekpartij, maar of daarbij doden zijn gevallen wordt in het midden gelaten.

De politie wil nog niet bevestigen of de beweringen kloppen. Het bericht van Amak kon ook nog niet geverifieerd worden. De terreurorganisatie claimt vaker aanslagen via de eigen persdienst.