ANP Wapens in bosjes bij Servische premier

BELGRADO - De politie in Servië heeft de premier van dat land en zijn familie ,,in veiligheid gebracht'' na de vondst van wapens vlakbij zijn woning. In de bosjes werd onder andere een raketwerper gevonden, zei de minister van Binnenlandse Zaken.

Door ANP - 29-10-2016, 22:33 (Update 29-10-2016, 22:33)

Dat was op een plek bij een kruispunt waar normaal gesproken de colonne met premier Aleksandar Vucic langzamer rijdt als hij op weg is naar huis. De vondst werd zaterdag gedaan na een tip die binnenkwam bij de politie.

Behalve de raketwerper lagen er handgranaten en geweermunitie. Er is niemand gearresteerd.