FBI-chef Comey handelde tegen wens minister

WASHINGTON - FBI-chef James Comey heeft tegen de wens van de Amerikaanse minister van justitie Loretta Lynch gehandeld door aan te kondigen dat zijn bureau het onderzoek heropent naar de e-mails van Hillary Clinton, presidentskandidaat voor de Democraten. Dat meldde de Amerikaanse zender CNN zaterdag.

Door ANP - 29-10-2016, 19:22 (Update 29-10-2016, 19:22)

Lynch en haar rechterhand Sally Yates wezen Comey er op dat het beleid was van het ministerie om kort voor de verkiezingen geen informatie publiek te maken over politiek gevoelige onderzoeken. Comey ging toch door en verklaarde dat hij ,,een verplichting voelde'' om het onderzoek bekend te maken omdat hij de afgelopen maanden had verkondigd dat het onderzoek was beëindigd.

Saillant detail is dat Comey bekend staat als Republikein.