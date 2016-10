Iraanse minister wil minder doodvonnissen

TEHERAN - De Iraanse minister van Justitie Mustafa Purmohammedi wil dat er in zijn land minder vaak de doodstraf wordt uitgesproken en veroordeelden worden geëxecuteerd. Hij zei tegen persbureau ILNA doodvonnissen niet helemaal te kunnen uitsluiten, maar de laatste jaren is duidelijk geworden dat die vaak niet effectief zijn. Daarom moet wat hem betreft herziening van de wet worden overwogen. De gerechtelijke macht in Iran is dat met hem eens.

Iran is wereldwijd een van de landen met de meeste terechtstellingen. Volgens Amnesty International waren het er 977 in 2015. Dit jaar heeft de staatsbeul al meer dan zevenhonderd misdadigers ter dood gebracht, vaak wegens drugscriminaliteit en seksueel misbruik van kinderen.

Purmohammedi vertelde dat er momenteel onderzoek gaande is naar doeltreffende alternatieven voor de doodstraf. Het onderwerp staat binnenkort ook ter discussie in het parlement. Justitie deed afgelopen zomer uitgebreid onderzoek en kwam tot de conclusie dat ondanks de vele executies in Iran de smokkel van drugs en ook de hoeveelheden eerder zijn toegenomen dan verminderd.