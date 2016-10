Brand verwoest oudste hotel Engeland

EXETER - Het oudste hotel van Engeland is niet meer. Een brand die vrijdag begon heeft het Royal Clarence in Exeter in de as gelegd. De BBC bracht zaterdag in beeld dat ook de voorgevel begon af te brokkelen. Het 'Koninklijke' verdween als eerste. De politie zei dat het vuur nu onder controle is. Met een drone zal worden onderzocht hoe het met de constructie van het gebouw staat.

Door ANP - 29-10-2016, 13:46 (Update 29-10-2016, 13:46)

Het inferno ontstond door een breuk in de hoofdgasleiding. Toen het eindelijk lukte de toevoer af te sluiten, viel er weinig meer te redden. Meer dan honderd brandweerlieden bestreden het vuur met groot materieel. Doordat er gas bleef ontsnappen, was dat heel lang onbegonnen werk. Omliggende panden konden wel worden behouden.

The Royal Clarence werd gebouwd in 1769 en mocht zich volgens historicus Todd Gray in 1827 als eerste in Engeland 'hotel' noemen. Daarvoor vonden reizigers onderdak in herbergen, gasthuizen of kloosters.