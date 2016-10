Oprichter Pegida niet welkom op Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE - Lutz Bachmann, de medeoprichter van de Duitse protestbeweging Pegida, is niet welkom op Tenerife. De 43-jarige 'patriottische Europeaan tegen islamisering' is in september op het Canarische eiland neergestreken maar is nu door het regionale parlement tot 'persona non grata' verklaard. Met name de linkse partij Podemos heeft zich er sterk voor gemaakt Bachmann in Spanje tot ongewenst persoon te laten bestempelen.

Door ANP - 29-10-2016, 12:21 (Update 29-10-2016, 12:21)

Wat de concrete gevolgen van dat besluit zijn, is onduidelijk. ,,Die verklaring moet werken als een inenting, want deze persoon is net een virus'', tekende de krant La Opinión de Tenerife op uit de mond van Podemos-politicus Fernando Sabaté. ,,Alsjeblieft: nooit meer racisme en fascisme.''

Sinds Bachmann naar Tenerife is verhuisd, vertoont hij zich nog maar zelden bij de Pegida-betogingen in Dresden. ,,Wie kan het nou schelen waar je werkt en je levensonderhoud verdient, zolang je maar met rechte rug achter de zaak staat'', reageerde hij op Facebook.