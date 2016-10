FBI heropent onderzoek naar e-mails Clinton

ANP FBI heropent onderzoek naar e-mails Clinton

WASHINGTON - De Amerikaanse FBI heropent het onderzoek naar het e-mailschandaal rondom presidentskandidaat Hillary Clinton. Dat schrijft FBI-chef James Comey vrijdag in een brief aan het Congres.

Door ANP - 28-10-2016, 19:21 (Update 28-10-2016, 19:21)

Eerder dit jaar sloot de FBI het onderzoek. Comey schrijft nu dat er in een apart en niet-gerelateerd onderzoek e-mails zijn gevonden die mogelijk betrekking hebben op Clinton. De FBI gaat kijken of de nieuwe e-mails vertrouwelijke informatie bevatten. Comey benadrukt dat nog onduidelijk is of de e-mails relevant zijn en hoe lang het onderzoek gaat duren.