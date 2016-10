Concerthal Bataclan heeft nieuwe voorgevel

PARIJS - Bijna een jaar na de terreuracties in Parijs is de gerenoveerde voorgevel van de concerthal Bataclan onthuld. De heropening van het poppodium is op 16 november. De Britse zanger Pete Doherty treedt dan op.

Door ANP - 28-10-2016, 15:58 (Update 28-10-2016, 15:58)

Aanhangers van de terreurgroep Islamitische Staat pleegden op 13 november vorig jaar aanslagen op diverse plaatsen in Parijs. Daarbij kwamen 130 mensen om. Alleen al in de Bataclan vielen 89 doden tijdens een concert van de Amerikaanse band Eagles Of Death Metal.

De Parijse autoriteiten willen de aanslagen op 13 november dit jaar op sobere wijze herdenken.