Bewapende bezetters wildpark Oregon vrijuit

ANP Bewapende bezetters wildpark Oregon vrijuit

PORTLAND - Zeven personen die in januari een kantoor in een natuurpark in de Amerikaanse staat Oregon bezetten, zijn vrijgesproken, meldde The New York Times vrijdag. Ze waren aangeklaagd voor samenzwering en het overtreden van de wapenwetgeving.

Door ANP - 28-10-2016, 11:00 (Update 28-10-2016, 11:00)

Onder leiding van Ammon Bundy hield een gewapende militie 41 dagen lang een kantoor in het natuurpark Malheur National Wildlife Refuge bezet. De aanleiding was een hoogoplopend conflict met de federale overheid over landeigendom. Tijdens de bezetting schoot de FBI een bezetter dood.

Volgens de aanklagers hadden de zes mannen en een vrouw door intimidatie, geweld en bedreigingen verhinderd dat personeel van het park zijn werk kon doen. Het is nog niet bekend waarom de jury de zeven donderdag heeft vrijgesproken.