Michelle Obama voert campagne met Clinton

WINSTON SALEM - De Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton verscheen donderdag voor het eerst samen met First Lady Michelle Obama tijdens de verkiezingscampagne. Bij een bijeenkomst in North Carolina spoorde Obama jonge mensen en vrouwen aan om te gaan stemmen.

Door ANP - 28-10-2016, 2:09 (Update 28-10-2016, 2:09)

Clinton, die zelf ooit First Lady was, prees Obama voor het opkomen voor de rechten van vrouwen en meisjes wereldwijd. ,,Ik zou willen dat ik dit niet hoefde te zeggen maar waardigheid en respect voor vrouwen is een belangrijk punt geworden in deze verkiezingen", zei ze verwijzende naar de denigrerende uitlatingen over vrouwen van tegenstander Donald Trump.

Michelle Obama zelf noemde Trump niet toen ze sprak over het toekomstige presidentschap. ,,We willen een president die zijn baan serieus neemt en het temperament en de volwassenheid heeft om het goed te doen."