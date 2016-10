Poetin ontkent bemoeienis met verkiezingen VS

ANP Poetin ontkent bemoeienis met verkiezingen VS

KRASNAJA POLJANA - De Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen is een mythe. Amerikaanse politici doen daar hysterisch over om hun eigen falen tegenover hun kiezers te verbloemen. Dat heeft de Russische president Poetin donderdag gezegd.

Door ANP - 27-10-2016, 18:39 (Update 27-10-2016, 18:39)

De Amerikaanse regering heeft Rusland formeel beschuldigd van cyberaanvallen op organisaties van de Democratische Partij. Democratisch presidentskandidate Hillary Clinton heeft haar Republikeinse rivaal Donald Trump een 'marionet' van Poetin genoemd.

,,Geloven mensen echt dat Rusland de keuze van het Amerikaanse volk kan beïnvloeden?" vroeg Poetin. ,,Is Amerika een bananenrepubliek of zo?"

Poetin zei dat hij bereid is om te gaan met om het even welke president het Amerikaanse volk aanwijst. Hij zei ook dat het met de huidige Amerikaanse regering moeilijk werken was, omdat die zich niet aan afspraken hield, onder andere over Syrië.

Volgens Poetin overdrijven bepaalde krachten in het Westen de dreiging van Rusland om hogere militaire uitgaven veilig te stellen en zichzelf belangrijker te maken.